وشدد عاطف، فى حلقة اليوم، على أهمية ضبط زوايا السيارة للحماية من الطرق الزلقة فى الشتاء وعدم تآكل الكاوتش مضيفا أنه يجب ضبط العفشة والانتباه للمطبات للحفاظ على الزوايا.
وأوضح أنه يجب الانتباه لحزام الأمان لأن الطرق تكون زلقة ويمكن أن تفقد السيطرة على السيارة، ولذا فإن حزام الأمان ضرورى للغاية فى هذه الفترة، وهو يحميك ويحمى رأسك خصوصا، من الاصطدام فى أى جزء داخل السيارة.
وأشار إلى إنه يجب التأكد من تيل فرامل السيارة قبل تشغيلها ودورة الفرامل مضبوطة كما يجب الانتباه لكاوتش السيارة وصيانته وحالته، مضيفا أنه يجب تغيير الكاوتش كل 3 إلى 5 سنوات أو كل 60 ألف كيلو متر، كما يجب فحص بطارية السيارة لأن بعضها يجعل السيارة تأخذ وقتا أطول فى الدوران والتشغيل فى الشتاء.
برنامج "عربيتك" يقدمه الإعلامى معتز عاطف يوم الخميس من كل أسبوع فى العاشرة وخمس دقائق، ويتناول عالم السيارات وأهم الموديلات الجديدة ويقدم نصائح حول الحفاظ عليها وصيانتها بشكل متواصل.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الراديو 9090- «عربيتك».. كيف تجهز سيارتك قبل دخول الشتاء؟ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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