الراديو 9090- «عربيتك».. كيف تجهز سيارتك قبل دخول الشتاء؟

جدة - نرمين السيد - قدم الإعلامى معتز عاطف، مقدم برنامج "عربيتك" على الراديو 9090، عددا من النصائح لتجهيز السيارة قبل دخول فصل الشتاء، وكيفية فحص المساحات ومياه المساحات والموتور والكاوتش، مشيرا إلى أهم الإجراءات الواجب اتباعها فى السيارة قبل وبعد سقوط المطر.





وشدد عاطف، فى حلقة اليوم، على أهمية ضبط زوايا السيارة للحماية من الطرق الزلقة فى الشتاء وعدم تآكل الكاوتش مضيفا أنه يجب ضبط العفشة والانتباه للمطبات للحفاظ على الزوايا.

وأوضح أنه يجب الانتباه لحزام الأمان لأن الطرق تكون زلقة ويمكن أن تفقد السيطرة على السيارة، ولذا فإن حزام الأمان ضرورى للغاية فى هذه الفترة، وهو يحميك ويحمى رأسك خصوصا، من الاصطدام فى أى جزء داخل السيارة.

وأشار إلى إنه يجب التأكد من تيل فرامل السيارة قبل تشغيلها ودورة الفرامل مضبوطة كما يجب الانتباه لكاوتش السيارة وصيانته وحالته، مضيفا أنه يجب تغيير الكاوتش كل 3 إلى 5 سنوات أو كل 60 ألف كيلو متر، كما يجب فحص بطارية السيارة لأن بعضها يجعل السيارة تأخذ وقتا أطول فى الدوران والتشغيل فى الشتاء.

برنامج "عربيتك" يقدمه الإعلامى معتز عاطف يوم الخميس من كل أسبوع فى العاشرة وخمس دقائق، ويتناول عالم السيارات وأهم الموديلات الجديدة ويقدم نصائح حول الحفاظ عليها وصيانتها بشكل متواصل.