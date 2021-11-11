صور- فى الشتاء.. معاطف لا يمكن الاستغناء عنها

جدة - نرمين السيد - وهناك بعض المعاطف التى تنتشر خلال شتاء 2022، وتمنح المزيد من الأناقة والجاذبية بالإضافة إلى الشعور بالدفء. ومن أكثر المعاطف التى لا يمكن أن تخلو خزانة أى فتاة عنها: -المعاطف المبطنة: تحتل مكانة كبيرة خلال الشتاء على اختلاف أشكالها وأحجامها، فجميعها مميزة وتمنح الشعور بالدفء. -المعاطف الترنش: من المعاطف الكلاسيكية، والتى تساعد فى التألق خلال إطلالات الشتاء ومواكبة أبرز صيحات الموضة وتظهر مرتديته بصورة أنيقة. -المعاطف الكاروهات أو المنقوشة: تحتل تلك المعاطف مكانة مميزة فى عالم الأزياء، لإبداع المبتكرون فى تصميمها وتقديمها بطرق مختلفة ومتنوعة. -معاطف جلد الغزال: يعتبر من المعاطف التى تسيطر على الموضة خلال ذلك الشتاء ويمكن أن تكون مصممة من الشمواه أو القطيفة، وتمنح مرتديتها درجة عالية من الأناقة.

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