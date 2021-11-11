«اسمع منى».. أصل تسمية حى «زيزينيا»

جدة - نرمين السيد - وقالت داليا الخطيب فى "اسمع منى" أن محافظة الإسكندرية تعد من أجمل محافظات مصر، وكل شبر بها يعد من أهم المعالم السياحية.

وبدأت حلقتها بالحديث عن حى "زيزينيا" والذى يعد من أجمل الأحياء، فهو عبارة عن لوحة فنية به الكثير من "الفيلات"، كما أنه يعد حى أرستقراطى يسكن فيه الأمراء والأعيان.

ويرجع اسم "زيزينيا" إلى اليونانى "زيزينيا" قنصل "بلجيكا" العام فى مصر، والذى حب إسكندرية وأردا الاستقرار بها فى عهد محمد على، واشترى بعدها قطعة أرض لبناء قصر وأسماه بأسمه، وبعدها باع الخواجة " زيزينيا " القصر واشتراه محمد على وسماه "الصفا" ويعد هو مكان استقبال الرؤساء والأعين فى الإسكندرية.

وبدأت بعدها المنطقة فى العمران وعرفها الناس وأقاموا بها وأنشأوا القصور، ومن بينهم السيدة "زينب فهمى" ولكنها ماتت قبل بناء القصر وأكملته ابنتها، وتم تصميمه على الطراز الأوروبى وكان تحفه معمارية، وفى عام 1986 تحول لمتحف للمجهورات، وبه تحف نادرة وقطع ثمينة يصل عددهم حوالى 11 ألف قطعة، وتم حدوث الكثير من أعمال التطوير والتعمير لاستيعاب أكبر عدد من المجوهرات.