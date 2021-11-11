جيتانجالى راو تشارك جمهور «الشارقة للكتاب» تجربتها فى عالم الاختراعات

جدة - نرمين السيد - شاركت الكاتبة والمخترعة الصغيرة جيتانجالى راو، الحائزة على لقب طفلة العام 2020 من مجلة التايم الأمريكية، على اختراعاتها التكنولوجية المبهرة، قصة نجاحها فى عالم الاختراع والابتكار، فى لقاء جمعها بمئات الطلبة من مدارس الإمارات، ضمن فعاليات الدورة الـ 40 من معرض الشارقة الدولى للكتاب.





واستعرضت جيتانجالى، بداية مسيرتها فى عالم العلوم والتكنولوجيا والابتكار، بالإضافة إلى عرض العديد من اختراعاتها المتنوعة، والتى شملت جهاز "Tethys" وهو جهاز يمكنه التعرف على الرصاص وبعض السموم الأخرى فى مياه الشرب، وتطبيق "Kindly" الذى يعتمد الذكاء الاصطناعى للكشف عن التنمر الإلكترونى على مواقع شبكة الإنترنت المختلفة، حيث يسمح للمراهقين بكتابة كلمة أو عبارة لمعرفة ما إذا كانت الكلمات التى يستخدمونها تنمرا، ويتيح لهم تحديد ما يرسلونه.

وشرحت جيتانجالى أثر هذه الاختراعات على المستقبل، والدور الذى يلعبه الذكاء الاصطناعى وتكنولوجيا الـ "5 جى" وتقنية النانو تكنولوجى، على المجتمع والناس فى المستقبل، مشيرة إلى خمسة معايير أساسية للانطلاق نحو النجاح فى عالم الابتكار والاختراع، تتمثل فى: الملاحظة، ثم العصف الذهنى، ثم البحث، والبناء، والتواصل، إذ تشكل مجتمعة سلسلة متواصلة فى طريق الابتكار والاختراع.

وقالت: "أسعى لجعل الناس سعداء، وأحاول أن أقوم بتوظيف التكنولوجيا والعلوم فى هذا الأمر، كما أننى مهتمة بنقل الإلهام إلى الأجيال، فأنا لا أعمل فقط على تطوير الأشياء لحل المشكلات، لكن أتطلع حقا إلى نقل هذه التجربة وإلهام الأطفال للسير على ذات النهج، وأن أهم ما يجب على الأطفال والطلبة الحصول عليه فى طريقهم نحو عالم الاختراع، هو الوعى، والإرشاد، ومن ثم التدريب والبحث".

وأضافت أن المفاتيح الرئيسية التى يجب على الطالب أن يملكها فى مجال الاختراعات هى التطلع دائما نحو التعلم المستمر، والبحث عن مرشدين وملهمين، وأن تكون فيما بعد واحدا منهم، والتحلى بعقلية تسعى لحل المشكلات والتحديات.