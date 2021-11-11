فى خطوات سهلة.. طريقة تحضير بيتزا مارجريتا بالجبن

جدة - نرمين السيد - ولكن هناك طريقة سهلة لتحضير "بيتزا مارجريتا بالجبن" على طريقة المطاعم، ولتحضيرها نحتاج إلى:

-عجينة البيتزا:

3 أكواب من الدقيق الأبيض.

ملعقة صغيرة من الخميرة.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

ربع كوب من الزيت النباتى.

ماء دافئ حسب الحاجة.

-حشوة البيتزا:

4 حبات من الطماطم المبشورة.

3 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.

ملعقة كبيرة من صلصلة الطماطم.

فص ثوم مهروس.

ملعقة صغيرة من الريحان الناشف.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

نصف ملعقة صغيرة من الزعتر المجفف.

رشة فلفل أبيض.

200 جرام لجبن الموزاريلا المبشور.

طريقة التحضير:

خطوات تحضير العجينة: يجب وضع المواد الجافة فى طبق كبير ثم خلطها جيدا وإضافة الزيت والماء الدافئ، والاستمرار فى خلطها حتى تتشرب المواد الجافة السوائل.

وبعدها تخرج العجينة واستكمال عجبنها على طاولة المطبخ مع الاستمرار فى عجنها لمدة 10 دقائق، ثم البدء فى تكوير العجينة وإعادتها إلى الطبق مع بضع قطرات الزيت على الوجه حتى لا تكون قشرة عليها، وتغطية الوعاء وتركها بمكان دافئ.

أما الحشوة: نحتاج لتسخين الزيت فى قدر عميق وإضافة الثوم وتقليبه ثم صلصلة الطماطم والأوريجانو والطماطم والملح والفلفل والريحان المجفف.

وبعد غليان الخليط يجب خفض النار وترك الصلصة حتى تتكاثف لمدة 15 دقيقة مع تحريكها باستمرار، وإطفاء النار ثم استخدام الصلصة عندما تبرد.

وعند تخمر العجينة يجب تجهيز صينية خبز قصيرة الحواف ودهنها بالقليل من الزيت، ثم فرد العجينة فى الصينية حتى تصبح رفيعة وتترك لمدة 15 دقيقة ثم إشعال الفرن على حرارة 180 مئوية.

ويجب بعدها لفرد الحشوة وهى باردة أعلى العجينة ثم رش الجبن المبشورة عليها وإدخالها للفرن، ثم خبزها لمدة 10 دقائق وتحمير الوجه حتى تكتسب الجبنة لونا ذهبيا.