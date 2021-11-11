بدءا من 135 ألف جنيه.. شركة روسية تطرح هواتف «iPhone 13» من أسنان الديناصور

جدة - نرمين السيد - ويأتى إصدار الشركة الجديد من سلسلة "أيفون 13"، وأطلقت عليه اسم "iPhone 13 Pro Tyrannophone".

وجاء التصميم مرصع بقطع من أسنان ديناصور T-Rex عمره 80 مليون سنة، وفقا لموقع "gsmarena" التقنى.

وتطرح كافيار إصدارتها الفاخرة الجديدة من طرازى آيفون 13 برو و ماكس، بسعة تخزين داخلية تبلغ 1 تيرابايت.

حيث يتوفر إصدار iPhone 13 Pro مقابل سعر يبلغ 8610 دولار أى ما يعادل 135 ألف جنيه مصرى، كما سيتوفر طراز iPhone 13 Pro Max مقابل سعر يعادل 9150 دولار أى حوالى 143 ألف جنيه مصرى.

جدير بالذكر أن مجموعة "Tera" من الشركة بها هاتف يدعى "Monsterphone" ومصمم بلوحة تيتانيوم صلبة، ويوجد إصدار آخر يسمى "Teradiamond" به حوالى 1024 ماسة بالخلف.