جدة - نرمين السيد - ويأتى إصدار الشركة الجديد من سلسلة "أيفون 13"، وأطلقت عليه اسم "iPhone 13 Pro Tyrannophone".
وجاء التصميم مرصع بقطع من أسنان ديناصور T-Rex عمره 80 مليون سنة، وفقا لموقع "gsmarena" التقنى.
وتطرح كافيار إصدارتها الفاخرة الجديدة من طرازى آيفون 13 برو و ماكس، بسعة تخزين داخلية تبلغ 1 تيرابايت.
حيث يتوفر إصدار iPhone 13 Pro مقابل سعر يبلغ 8610 دولار أى ما يعادل 135 ألف جنيه مصرى، كما سيتوفر طراز iPhone 13 Pro Max مقابل سعر يعادل 9150 دولار أى حوالى 143 ألف جنيه مصرى.
جدير بالذكر أن مجموعة "Tera" من الشركة بها هاتف يدعى "Monsterphone" ومصمم بلوحة تيتانيوم صلبة، ويوجد إصدار آخر يسمى "Teradiamond" به حوالى 1024 ماسة بالخلف.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بدءا من 135 ألف جنيه.. شركة روسية تطرح هواتف «iPhone 13» من أسنان الديناصور على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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