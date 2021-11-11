أصل «يوم السناجل».. وطريقة احتفال السناجل: كل سنة واحنا مفرفشين

جدة - نرمين السيد - ويعتبر "يوم السناجل العالمى" هو عيد منتشر بين الشباب الصينى، ويستهدفون الاسترخاء فيه، وأن يكون فرصة للعثور على شريك الحياة، آملين بتوديع العزوبية.

وتم اختيار يوم 11/11 فى الصين بسبب تكرار رقم "1" أربع مرات، تأكيدا على شعورهم بالوحدة فى حياتهم حتى يجدون النصف الآخر لهم.

واحتفل الشباب عبر حساباتهم الشخصية على "تويتر" بـ "يوم السناجل العالمى" بطريقة مختلفة، مستعينين بالعبارات والجمل الكوميدية، وغرد الشباب وقالوا: "بهنى نفسى وكل الرفاق الصامدين بوجه العلاقات العاطفية، والمهتمين براحة بالهم وراسهم وعايشين حياتهم كما يجب، وأكثر نتمنى الصمود أكثر فى جروبات العائلة، وعدم الاكتراث لسؤال الأهل متى راح نفرح فيك"، "كل سنة واحنا رايقين ومفرفشين جامد"، "يوم الرايقين"، "الحمد لله على نعمة الحرية".

وتصدر هاشتاج "الزواج أحلى ولا العزوبية" تريند تويتر، وبدأ المغردون يعلقون، قائلين: "مش هينفع تتجوز غير وانت على درجة معينة من النضج.. لو وصلتلها مش هتتجوز"، "ابق عازبا تبقى آمنا".