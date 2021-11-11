أبرز مواصفات هاتف ريلمى الجديد «Realme Q3t»

جدة - نرمين السيد - وأشارت الشركة أن هاتف "Realme Q3t" يأتى بشاشة من نوع IPS LCD، بقياس 6.67 بوصة، وفقا لما جاء فى موقع "gsmarena". ووفقا للموقع يزود الهاتف بكاميرا خلفية ثلاثية بمستشعر رئيسى ويبلغ دقتة 48 ميجابيكسل، متصلة بوحدة أحادية اللون بدقة 2 ميجابيكسل، ومستشعر لتصوير الماكرو بدقة 2 ميجابيكسل لالتقاط الصور من مسافة 4 سنتميتر، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابيكسل. ويقترن الهاتف بذاكرة وصول عشوائى رام بسعة 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت، وتم تزويده بقارىء بصمات الأصابع المثبت بالإطار الجانبى للجهاز. ويتوفر "Realme Q3T" بلونين وهما الأزرق والأبيض، بسعر 330 دولار أى ما يعادل 5 آلاف جنيه مصرى.

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