القيمة السوقية لشركة ريفيان للسيارات الكهربائية تتجاوز 100 مليار دولار

جدة - نرمين السيد - قفزت أسهم شركة ريفيان Rivian للسيارات الكهربائية بنحو 53% فى أول تداول لها، وهو ما رفع القيمة السوقية لشركة صناعة السيارات الكهربائية المدعومة من أمازون إلى أكثر من 100 مليار دولار فى أعقاب أكبر طرح عام أولى فى العالم هذا العام.





ووفقًا لشبكة "سى إن بى سى" الأمريكية جعل ذلك الطرح ريفيان Rivian ثانى أعلى شركات صناعة السيارات الأمريكية قيمة، خلف تسلا التى تبلغ قيمتها 1.04 تريليون دولار. وبرغم أنها لم تبدأ فى بيع السيارات سوى منذ فترة قصيرة فقط ولم تحقق إيرادات تذكر للإفصاح عنها، فقد تفوقت ريفيان على جنرال موتورز التى تبلغ قيمتها السوقية 86 مليار دولار، وفورد التى تبلغ قيمتها نحو 77 مليار دولار. وتعد أمازون Amazon أكبر مساهم فى Rivian بحصة تبلغ 20% تليها فورد Ford بنحو 12%.

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