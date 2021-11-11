بـ250 إطار سيارة.. «إبراهيم» ينحت تمثالا عملاقا لـ«كينج كونج» فى دهب

جدة - نرمين السيد - إبراهيم صلاح، فنان يصنع "من الفسيخ شربات" كما يقول المثل الشهير، أو فنان خردة كما يحب أن يطلق عليه، استطاع أن ينحت تمثال لـ"كينج كونج" باستخدام 250 إطار سيارة متهالكة، أعلى تبه جبل بمدينة دهب.





ويبلغ طول التمثال 7 أمتار، ووزنه حوالى 1500 كيلو، ومصنوع بالكامل من إطارات السيارات المتهالكة والخردة الغير صالحة للاستخدام.

وفى البداية، قال إبراهيم، إنه لم ينفذ أى تماثيل باستخدام إطارات السيارات المتهالكة "الكاوتش"، منذ أكثر من 20 عاما، مشيرا إلى أن النحات يستطيع توظيف أى مادة خام لعمل منحوتات وأشكال مختلفة.

وأوضح صلاح لـ"دوت الخليج" أن هناك شخصا يدعى الغنامى من مدينة "دهب" عرض عليه القيام بعمل فنى فى أحدى الاماكن الخاصه به، فعرض عليه نحت تمثال غوريلا "كينج كونج" باستخدام إطارات السيارات القديمة، وهو عمل فنى فريد من نوعه وعلى الفور رحب جدا بالفكرة".

وأوضح أنه عقب وصوله مدينة دهب، أجرى جولة على كافة ورش إصلاح الإطارات واشترى كل ما يقابله من إطارات السيارات المتهالكة، حيث جمع 250 إطار سيارة، بالإضافة إلى قيامه بجمع قطع خردة من الحديد لاستخدامها فى صنع شاسيه للتمثال.





وأشار إبراهيم، إلى أنه عقب الانتهاء من عملية جمع الإطارات وقطع الحديد، صمم شاسيه للتمثال على هيئة "الغوريلا"، بجانب تقطيع إطارات السيارات إلى قطع صغيرة وآخرى كبيرة على حسب وضع كل قطعة فى مكانها، موضحا أن هناك قياسات تم أخذها لوضع كل قطعة فى مكانها الصحيح.

وأكد أنه عقب الانتهاء من تصميم الشاسيه وتقطيع الإطارات، ثبت كل قطعة فى مكانها الصحيح بواسطة المسامير، مضيفا أنه عقب الانتهاء من تثبيت كل قطعة بدأ نحت التمثال حتى انتهى إلى شكله المطلوب.

وتابع: "نحت هذا التمثال يستغرق فى العادة من حوالى ثلاثة أشهر إلى أربعة، ولكن مع الممارسة والاستمرارية فى عملى الخاص استطعت أن أنفذه فى 25 يوما فقط".

وأضاف صلاح أنه كان يعمل من 8 إلى 10 ساعات يوميا، حتى يستطيع الانتهاء من العمل فى وقته المحدد.

وقال فنان الخردة إن طول التمثال يبلغ حوالى 7 أمتار وهو يعد أكبر مجسم من الكاوتش فى مصر والوطن العربى، مؤكدا أن وزن التمثال يصل إلى 1500 كيلو أى ما يعادل طن ونصف.

وفى النهاية، أكد فنان الخردة، أن تلك الفكرة تستطيع أن تقضى على ظاهرة رمى الإطارات وتراكمها فى الورش، وتستطيع أن تحافظ على البيئة من خلال استخدامها فى أعمال فنية تعطى أشكالا جمالية.