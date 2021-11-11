فيديو- قميص يعالج مشاكل الظهر ويحميك من الإصابة بها

جدة - نرمين السيد - ويقضى الكثيرون من آلام الظهر، للجلوس طوال اليوم ما يسبب الألم والمشاكل طويلة الأمد.
ومع تطور التكنولوجيا، يمكن علاج مشاكل آلام الظهر أو الوقاية منها من خلال الاستعانة بالقمصان التى تحمل تقنية ثورية لتصحيح تموضع الفقرات أعلنت عنها شركة "أكتيف بوستشر" كما ذكرت صحيفة "ميرور".
ويساعد القميص فى تصحيح وضعيتك وتجنب مشاكل الظهر، ويتمتع بمرونته وتزويده بالتقنية الفائقة، كما أنه لا يظهر تحت الملابس.
وتكمن التقنية الحقيقية لتصحيح وضعية الجسد فى الشرائط الطبية التى تسحب الكتفين وتمنع التراخى الضار للعضلات.
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