«حال بلدنا» فى 9090.. قافلة صندوق تحيا مصر إلى الواحات البحرية

جدة - نرمين السيد - وأشار محمد مختار، المتحدث الرسمى باسم صندوق تحيا مصر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد خيرى فى برنامج "حال بلدنا"، إلى اهتمام صندوق تحيا مصر بالمحافظات الحدودية، مضيفا تواجدهم منذ الأمس وحتى غدا بقافلة فى الواحات البحرية.
وأوضح مختار أن صندوق تحيا مصر، متواجد منذ الأمس بالجيزة، لتوزيع قافلة فى الواحات البحرية على 3000 أسرة وإمدادهم بالمواد الأغذية والألبان والأغطية استعدادا للشتاء.
وأضاف أنهم كانوا متواجدين فى تلك المنطقة منذ 3 أشهر، ورصدوا حوالى 25 فتاة مقبلات على الزواج، وساعدوهن فى تجهيزاتهن، كما يستعدوا لطرح قافلة أخرى بأسوان ويكون بها مواد غذائية وألبان وأغطية، مشيرا إلى تواجد قوافل مهمتة بالكشف على المرضى وتوفير الأجهزة الطبية.
وقال مختار: "شراكتنا مع معظم الشركات سواء اللى بتوفر الأجهزة الكهربائية أو الأغطية أو الأدوات الغذائية، بتكون لرغبتهم فى مساعدة الناس، وصندوق تحيا مصر بيوصل ده للناس الأولى بالرعاية".
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