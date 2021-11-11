منع خاصية فى يوتيوب من أجل الدعم النفسى لأصحاب مقاطع الفيديو

جدة - نرمين السيد - وأشار يوتيوب فى بيان رسمى له: "بعد تجربة إخفاء هذه الميزة أصبح المستخدمون أقل حدة عند مهاجمة المدونين غير المرغوبين".

ويساهم ذلك القرار فى الدعم النفسى لمؤلفى مقاطع الفيديو عبر "YouTube"، ويكونون أكثر أمانا عند دعمهم فى الناحية النفسية لأنهم يرون الإشادات بالإعجاب فقط.

وتعتبر سياسة "يوتيوب" جزءا من دفعة أخيرة قامت بها "جوجل" لجعل موقعى "يوتيوب" و"يوتيوب كيدز" وجهة أكثر ملاءمة للأطفال وعائلاتهم.