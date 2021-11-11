جدة - نرمين السيد - وأشار يوتيوب فى بيان رسمى له: "بعد تجربة إخفاء هذه الميزة أصبح المستخدمون أقل حدة عند مهاجمة المدونين غير المرغوبين".
ويساهم ذلك القرار فى الدعم النفسى لمؤلفى مقاطع الفيديو عبر "YouTube"، ويكونون أكثر أمانا عند دعمهم فى الناحية النفسية لأنهم يرون الإشادات بالإعجاب فقط.
وتعتبر سياسة "يوتيوب" جزءا من دفعة أخيرة قامت بها "جوجل" لجعل موقعى "يوتيوب" و"يوتيوب كيدز" وجهة أكثر ملاءمة للأطفال وعائلاتهم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر منع خاصية فى يوتيوب من أجل الدعم النفسى لأصحاب مقاطع الفيديو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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