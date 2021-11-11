«حال بلدنا»- بعد حملات مكافحة الإدمان.. انخفاض أعداد المتعاطين لـ 1%

جدة - نرمين السيد - واستضاف الإعلامى أحمد خيرى، فى برنامج "حال بلدنا"، مدير مكافحة الإدمان، عمرو عثمان، للحديث عن المزيد حول حملات مكافحة وعلاج الإدمان.

وأشار عثمان إلى أنه تم طرح حوالى 78 حملة، للكشف عن 2600 سائق للحافلات المدرسية، وكشف أن هناك حوالى 20 حالة منهم إيجابى و7 متهربين.

وقال إن فى 2017 كانت النسبة كبيرة حيث كانت حوالى 12%، ولكن حاليا انخفضت النسبة إلى 1 أو 1.5%، معلقا: "نتمنى نوصل 0% .. وهنوصل لده من خلال استدامة الحملات أو عنصر المفاجأة".

وأوضح أنه طُرحت الحملات فى جراجات المدارس كما تم التنسيق مع الإدارة العامة للمرور، وقال: "ممكن الحملة الواحدة بتاخد 3 أو 4 مدارس، وهنستمر وبوتيرة أعلى، والسائق الإيجابى بيتحول للنيابة العامة والمدارس وقتها بتاخد إجراء معاه بالفصل".

وأشار عثمان إلى أن هناك حوالى 8000 طلب من الموظفين للعلاج، وذلك قبل قانون طرح الفصل، ولكن مع 15 ديسمبر، وقال: "الموظف المتعاطى للمواد المخدرة هيتعرض للفصل، والفصل هيكون مصيره الحسم".