معهد الفلك: بدء رصد ظاهرة اقتران القمر وكوكب المشترى فى السماء

جدة - نرمين السيد - بدأ علماء وباحثو المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية رصد ومتابعة ظاهرة اقتران القمر وكوكب المشترى، عملاق المجموعة الشمسية، والتى تبدأ من نحو الساعة الخامسة و10 دقائق، وتستمر حتى غروبهما بحلول نحو الساعة 11 و30 دقيقة مساء، وذلك من مقر المعهد الرئيسى بحلوان، كما يتم بث حى للظاهرة على صفحة الفيسبوك الرسمية للمعهد.





وقال الدكتور جاد القاضى رئيس المعهد، فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الخميس، إن القمر والمشترى سيكونا مقتربين فى السماء باتجاه الغرب، لافتا إلى أن الاقتران هو الاقتراب الزاوى بين جرم سماوى وجرم سماوى آخر ظاهريا عندما تتم مشاهدتهما من الأرض، لذلك تكون المسافة الزاوية بين القمر والمشترى فى ذلك اليوم صغيرة جدا، وهو ما نسميه الاقتران.

وشدد على أن هذه الاقترانات ليس لها أى تأثير على كوكب الأرض ولا على البشر، وذلك لوجود هذه الكواكب على أبعاد شاسعة من الأرض.

ومن جانبه، أوضح المهندس ماجد أبو زاهرة رئيس الجمعية الفلكية بجدة، فى بيان أصدره اليوم، إنه سيتم رصد ظاهرة اقتران القمر بكوكب المشترى بعد غروب شمس اليوم، وبداية الليل وخلال الساعات حتى منتصف الليل فى ظاهرة مشاهدة بسهولة بالعين المجردة.

وقال إن القمر سيكون فى طور التربيع الأول حيث يظهر نصف وجه القمر مضاء ونصفه الآخر مظلم وهو الوقت المثالى لرصد تضاريس سطحه بواسطة المنظار أو تلسكوب صغير، فيما يعد كوكب المشترى هو ثانى ألمع الأجسام فى سماء المساء فى شهر نوفمبر بعد كوكب الزهرة الأكثر إشراقًا.

وأضاف أن كوكب المشترى سيظهر كنقطة بيضاء ساطعة للراصد بالعين المجردة وعند رصده من خلال المنظار أو تلسكوب صغير سيشاهد قرص الكوكب وحوله أقمارة الأربعة الكبيرة التى تعرف بإسم "أقمار جاليلو" وهى (جانميد، كاليستو، يوروبا، ايوا)، حيث تظهر كنقاط ضوئية صغيرة قرب المشترى.

ولفت إلى أنه يتم إطلاق على كوكب المشترى اسم ملك الكواكب لأنه أكبر كوكب فى نظامنا الشمسى، وهو الثانى بعد كوكب الزهرة من حيث السطوع بين الكواكب، وبين النجوم فى سماء نوفمبر وخلال هذا الشهر يظهر المشترى شرق نجوم الجدى.