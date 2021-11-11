حافظ على الخصوصية فى فايرفوكس من خلال هذه الخطوات

جدة - نرمين السيد - وقال كوكيتز إن إرسال البيانات يأتى بعد أن يقوم المتصفح بتحليل سلوك نقل البيانات لإصدار سطح المكتب مصنفا ذلك على أنه تتبع دون موافقة المستخدم.

وأضاف كوكيتز أنه يمكن تحويل فايرفوكس إلى متصفح يحافظ على الخصوصية من خلال بعض الخطوات مثل إلغاء تنشيط إرسال بيانات القياس عن بعد والدراسة والبيانات الأخرى إلى موزيلا من خلال إزالة جميع علامات التأشير ضمن (Settings/ Privacy & Security/ Firefox data collection and use).

كما ينصح الخبير التقنى باختيار الإعداد (blank page) ضمن (Settings/Start page/New windows and tabs/New tabs)، بالإضافة إلى إزالة جميع علامات التأشير ضمن (Firefox Home Content).

وإذا كان المستخدم لا يرغب فى تدفق البيانات إلى جوجل، فعليه تغيير محرك البحث الافتراضى ضمن (Settings/Search) وإلغاء تنشيط عرض اقتراحات البحث وإزالة جميع علامات التأشير ضمن (Settings/Privacy & Security/Deceptive Content and Dangerous Software Protection).