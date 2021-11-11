برائحة الحب.. حزب هندى يطلق عطرا انتخابيا

جدة - نرمين السيد - العطر مكون من 22 رائحة طبيعية، فى إشارة إلى الانتخابات المرتقبة مطلع عام 2022 بولاية أوتار براديش شمال الهند، وتم إطلاقه برائحة الأخوة والحب والاشتراكية لإنهاء الكراهية. وتحمل علبة العطر المصنوعة بالأحمر والأخضر، لونا الحزب، رمزا انتخابيا يمثل دراجة هوائية. وكشف أحد أعضاء الحزب قائلًا: "عندما تستخدمون العطر، سيهزم الغضب والكراهية السائدان على الأجواء". وأضاف: "سنقدم عطرا آخر مع 24 رائحة طبيعية" للانتخابات المقبلة فى 2024.

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