تقرير: تغير المناخ قد يؤدى إلى تفاقم الفقر والجوع

جدة - نرمين السيد - وكشف التقرير الذى نشر ملخصه موقع "wionews" فى 8 نوفمبر، عن الخطر الذى تواجهه البشرية، مؤكدا أن حوالى ثلث السكان قد يضطرون إلى مغادرة منازلهم بحثا عن مناخ أكثر برودة، ومن المعروف أن آثار هجرة عدد ضئيل من هؤلاء السكان، قد تسبب اضطرابا كبيرا فى الشؤون العالمية.

ويضم فريق الباحثين الذين أجروا الدراسة علماء من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة واليابان والصين وأوروجواى، ووجدوا أن 3.5 مليار شخص سيغادرون منازلهم فى جميع أنحاء العالم خلال الخمسين عاما المقبلة إذا لم يتم إيقاف تغير المناخ.

ومثل جميع الحيوانات، يميل البشر إلى الاستقرار فى الأماكن التى تكون فيها درجات الحرارة مناسبة، وهذا ما يسمى "مكانة درجة الحرارة" للإنسان.

وتقول الدراسة إن الاحتباس الحرارى من المقرر أن يغير متوسط درجات الحرارة بشكل جذرى عما كان عليه فى الستة آلاف عام الماضية، وقدر الباحثون أن زيادة درجة الحرارة حتى درجة واحدة مئوية ستؤدى إلى تشريد مليار شخص فى جميع أنحاء العالم.

وكانت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد حذرت من هذه المشكلة فى تقرير أصدرته بالتزامن مع يوم الأرض يوم الخميس 22 أبريل.

وقالت المفوضية فى بيانها إن الكوارث المرتبطة بتغير المناخ من المرجح أن تؤدى إلى تفاقم الفقر والجوع والوصول إلى الموارد الطبيعية، مما يؤدى إلى عدم الاستقرار والعنف.