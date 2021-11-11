بسبب نصف دولار.. سائق قطار يابانى يقاضى شركته

جدة - نرمين السيد - وحسب صحيفة "يوميورى شيمبون"، اليوم الخميس، نقلا عن الشركة، فإن السائق تقدم بالشكوى فى مطلع العام الحالى فى حق شركة "ويست جابان ريلواى كومبانى" (جى آر ويست)، إحدى أهم شركات سكك الحديد فى اليابان، بعدما فرضت الأخيرة عليه غرامة بسبب ارتكابه خطأ مهنيا تمثل فى تأخر قطار كان يقوده مدة دقيقة واحدة فى يونيو 2020.

ويطالب المدعى بتعويض مقداره 2,2 مليون ين (19300 دولار) بسبب الأذى المعنوى الذى لحق به، وفق الصحيفة.

وكان يجب على السائق إيصال قطار فارغ إلى خط جانبى فى محطة أوكاياما للقطارات فى غرب اليابان، لكنه أخطأ فى تحديد الرصيف الصحيح.

وأدى هذا الخطأ إلى تأخير تغيير السائق، ما انعكس تأخيرا فى مغادرة القطار للمحطة ووصوله إلى وجهته بعد دقيقة من الوقت المحدد.

وتؤكد الشركة أنها مخولة لخصم هذا المبلغ من راتب الموظف، وأوضح ناطق باسم "جى آر ويست" لوكالة فرانس برس أن "سبب رفع هذه القضية إلى القضاء مرتبط بفارق فى طريقة تفسير" التأخير، لافتا إلى أن الشركة طبقت سياستها "لا عمل.. لا راتب".