بالوقوف أعلى منطاد طائر على ارتفاع 4016 مترا.. مغامر فرنسى يحطم رقما قياسيا

جدة - نرمين السيد - وحقق ريمى أوفرار (28 عاما) هذا الإنجاز مرتديا بدلة بيضاء شبيهة بزى رواد الفضاء معتليا منطادا كان يقوده والده من البر، فى إطار مشاركته فى حدث خيرى تلفزيونى لجمع التبرعات يقام سنويا فى فرنسا (تيليتون).

وقال أوفرار إن الأحوال الجوية كانت "مثالية" لتحقيق هذا الإنجاز، وقام بنقل حى لهذه المغامرة عبر وسائل التواصل الاجتماعى مستخدما عصا "سيلفى" خلال الجزء الأول من الرحلة.

وعلى ارتفاع 3500 متر، طلب منه والده الإبطاء بسبب انخفاض الأكسجين بسرعة، لكن أوفرار قال إنه لم يواجه أى إزعاج من البرد الناجم عن العلو، بسبب الهواء الساخن الذى يحرك البالون تحته.

وحطم أوفرار بذلك رقمه القياسى السابق الذى سجله عام 2019 حين اعتلى منطادا على علو 1217 مترا.