قبل عيد الميلاد.. سائقو مترو أنفاق لندن يخططون لسلسلة من الإضرابات

جدة - نرمين السيد - أعلن اتحاد السكك الحديدية والبحرية والنقل إضراب أعضائه من عمال مترو أنفاق لندن على مدار أيام أثناء موسم الأعياد خلال ديسمبر ويناير المقبلين، للمطالبة بحماية معاشاتهم والتى تدرس الحكومة تخفيض قيمتها.





وذكرت صحيفة "ايفيننج ستاندارد" البريطانية أن هذه الخطوة تهدد بتدمير موسم الشراء ما قبل الكريسماس بسلسلة من إضرابات، حيث كان من المقرر إعادة تشغيل المترو خلال فترة الليل فى غضون أسبوعين، فى عطلة نهاية الأسبوع فى 27 نوفمبر.

وكشف الاتحاد أنه سيستأنف الإضراب عن العمل الذى تم تعليقه خلال الصيف وأمر أعضائه بعدم تسجيل الدخول للعمل فى وردية الليل اعتبارًا من يوم الجمعة 26 نوفمبر والثلاثة عطلات نهاية الأسبوع اللاحقة.

وسيتم تنظيم إضرابات مماثلة من 8:30 مساءً إلى 4:30 صباحًا على خطوط سنترال وفيكتوريا يومى الجمعة والسبت من عطلتين نهاية الأسبوع التاليتين، 3-4 ديسمبر المقبل و10-11 ديسمبر، ويوم الجمعة 17 ديسمبر.

كما سيختتم الاضراب يوم السبت 18 ديسمبر، السبت السابق لعيد الميلاد، وهو أكثر أيام التسوق ازدحامًا على الأرجح، مع الاضراب لمدة 24 ساعة على جميع الخطوط الخمسة مرة أخرى، بدءًا من الساعة 4:30 صباحًا.