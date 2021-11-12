وذكرت صحيفة "ايفيننج ستاندارد" البريطانية أن هذه الخطوة تهدد بتدمير موسم الشراء ما قبل الكريسماس بسلسلة من إضرابات، حيث كان من المقرر إعادة تشغيل المترو خلال فترة الليل فى غضون أسبوعين، فى عطلة نهاية الأسبوع فى 27 نوفمبر.
وكشف الاتحاد أنه سيستأنف الإضراب عن العمل الذى تم تعليقه خلال الصيف وأمر أعضائه بعدم تسجيل الدخول للعمل فى وردية الليل اعتبارًا من يوم الجمعة 26 نوفمبر والثلاثة عطلات نهاية الأسبوع اللاحقة.
وسيتم تنظيم إضرابات مماثلة من 8:30 مساءً إلى 4:30 صباحًا على خطوط سنترال وفيكتوريا يومى الجمعة والسبت من عطلتين نهاية الأسبوع التاليتين، 3-4 ديسمبر المقبل و10-11 ديسمبر، ويوم الجمعة 17 ديسمبر.
كما سيختتم الاضراب يوم السبت 18 ديسمبر، السبت السابق لعيد الميلاد، وهو أكثر أيام التسوق ازدحامًا على الأرجح، مع الاضراب لمدة 24 ساعة على جميع الخطوط الخمسة مرة أخرى، بدءًا من الساعة 4:30 صباحًا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قبل عيد الميلاد.. سائقو مترو أنفاق لندن يخططون لسلسلة من الإضرابات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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