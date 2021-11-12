- 1/2
- 2/2
جدة - نرمين السيد - وذكرت صحيفة "جارديان" البريطانية، أن الديناصور الذى تم اكتشافه له عظام أنف فريدة من نوعها و"بصلية الشكل"، فى إشارة إلى أن الأنف يشبه البصلة فى استدارتها، ويعتقد أنه كان يتغذى على النباتات، ويبلغ طوله بنحو 8 أمتار ووزنه حوالى 900 كيلوجرام.
وقال الباحث: "الديناصورات المكتشفة سابقا كانت تملك 24 سنا، لكن هذا وجدت به 28، كما كان لديه أنف بصلى، فى حين أن الأنواع السابقة لها أنوف مستقيمة جدا، وأن هذه الاختلافات وغيرها من الفوارق الصغيرة، تجعلنا أمام نوع جديد من الديناصورات".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صور- أنفه على شكل بصلة.. اكتشاف نوع جديد من الديناصورات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.