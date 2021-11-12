صور- أنفه على شكل بصلة.. اكتشاف نوع جديد من الديناصورات

جدة - نرمين السيد - وذكرت صحيفة "جارديان" البريطانية، أن الديناصور الذى تم اكتشافه له عظام أنف فريدة من نوعها و"بصلية الشكل"، فى إشارة إلى أن الأنف يشبه البصلة فى استدارتها، ويعتقد أنه كان يتغذى على النباتات، ويبلغ طوله بنحو 8 أمتار ووزنه حوالى 900 كيلوجرام.

وقال الباحث: "الديناصورات المكتشفة سابقا كانت تملك 24 سنا، لكن هذا وجدت به 28، كما كان لديه أنف بصلى، فى حين أن الأنواع السابقة لها أنوف مستقيمة جدا، وأن هذه الاختلافات وغيرها من الفوارق الصغيرة، تجعلنا أمام نوع جديد من الديناصورات".