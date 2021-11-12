صور- بصحبة سلحفاة.. نجاح وصول 4 رواد إلى محطة الفضاء الدولية 

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جدة - نرمين السيد - وكشفت ناسا، أن الرواد وصلوا إلى محطة الفضاء الدولية بواسطة كبسولة "كرو دراجون إنديفور"، من مركز كينيدى الفضائى، بعد رحلة استغرقت حوالى 20 ساعة.
وأخذ الرواد الأربعة معهم سلحفاة كتميمة لجلب الحظ، حيث بدأت السلحفاة تسبح فى الهواء بعد وقت قصير من الإقلاع، مما يشير إلى فقدان الجاذبية.
وشهدت الرحلة وصول ماورير، 51 عاما، وهو أول ألمانى يذهب إلى الفضاء منذ ثلاثة أعوام.
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