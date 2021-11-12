جدة - نرمين السيد - أعلنت دار مزادات شهيرة فى نيويورك بيع لوحة لـ فان جوخ، كان قد استولى عليها النازيون أثناء احتلالهم لفرنسا فى الحرب العالمية الثانية، فى مزاد عالمى مقابل 35.9 مليون دولار.





وقالت دار المزادات أن السعر الذى بيعت به اللوحة هو سعر قياسى للوحة "أكوام القش"، التى تعود إلى عام 1888، وبيعت مقابل سعر أعلى بكثير من تقديرات ما قبل المزاد والتى كانت تتراوح من 20 مليون دولار إلى 30 مليونا. واستعان فان جوخ فى هذه اللوحة بالألوان المائية المجسمة المعتمة، وتصور كومة من القش فى آرل بفرنسا. يذكر أن اللوحة عرضت أمام الجمهور آخر مرة فى عام 1905.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صور- أكوام القش.. بيع لوحة لـ فان جوخ بسعر خيالى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.