افتتاح معرض هندسة النظم والحاسبات بجامعة الأزهر

جدة - نرمين السيد - أعلن فريق هندسة النظم والحاسبات عن افتتاحه لمعرض هندسة النظم والحاسبات للعام الثانى عشر، وهو عبارة عن فريق طلابى تابع لجامعة الأزهر، قسم النظم والحاسبات من كلية الهندسة، تم افتتاحه فى عام 2010.





ومنذ أن تم إنشاء هذا الفريق وحتى الآن وغايته الوحيدة هى تمهيد الدرب للطلاب، وتنويع الأنشطة لهم مابين التدريب، المدارس الصيفية، الورش، المنح المجانية، تنظيم المؤتمرات العلمية والندوات، وتنظيم الكورسات العمليه والمعرض، وذلك فى كل عام دراسى شامل برامج تأهيلية فى مسارات متعددة مثل:

"web، java، network، android، control، machine learning، testing، ui&ux، flutter، cyber security and embedded system".

ولا زال يضيف يوما بعد يوم مايحتاجه كل طالب؛ ليختتم العام بمعرض فريق هندسة النظم والحاسبات، ومن هنا يجب تسليط الضوء عليه؛ لأنه الحدث الأكبر خلال العام.

ويتم فى المعرض تقديم مشاريع ومجهودات الطلاب أمام كوكبة من أعضاء هيئة التدريس وأصحاب الشركات الرائدة والمهتمة بالمجالات الهندسية؛ حيث تكون مدة المعرض يومين، يوم لعرض المشاريع، واليوم الآخر للجنة التحكيم واختيار المشاريع الناجحة.

كما يمكنكم زيارة حدث افتتاح المعرض من هنا