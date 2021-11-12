ومنذ أن تم إنشاء هذا الفريق وحتى الآن وغايته الوحيدة هى تمهيد الدرب للطلاب، وتنويع الأنشطة لهم مابين التدريب، المدارس الصيفية، الورش، المنح المجانية، تنظيم المؤتمرات العلمية والندوات، وتنظيم الكورسات العمليه والمعرض، وذلك فى كل عام دراسى شامل برامج تأهيلية فى مسارات متعددة مثل:
"web، java، network، android، control، machine learning، testing، ui&ux، flutter، cyber security and embedded system".
ولا زال يضيف يوما بعد يوم مايحتاجه كل طالب؛ ليختتم العام بمعرض فريق هندسة النظم والحاسبات، ومن هنا يجب تسليط الضوء عليه؛ لأنه الحدث الأكبر خلال العام.
ويتم فى المعرض تقديم مشاريع ومجهودات الطلاب أمام كوكبة من أعضاء هيئة التدريس وأصحاب الشركات الرائدة والمهتمة بالمجالات الهندسية؛ حيث تكون مدة المعرض يومين، يوم لعرض المشاريع، واليوم الآخر للجنة التحكيم واختيار المشاريع الناجحة.
كما يمكنكم زيارة حدث افتتاح المعرض من هنا
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر افتتاح معرض هندسة النظم والحاسبات بجامعة الأزهر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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