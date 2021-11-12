جدة - نرمين السيد - ليس من السهل على أى امرأة التعامل مع الزوج النكدى، إذ يصعب عليها فهم ما يريد، أو التأقلم معه لعدم فسحه المجال لها لفعل ذلك، كما أنه دائما ما يركز خلال وجوده فى البيت على الأمور السلبية، ما يتسبب فى أحيان كثيرة توتر العلاقة الزوجية أو وصولها إلى طريق مسدود.





ويوضح الإنفوجراف التالى أبرز النصائح للتعامل مع الزوج النكدى: وإذا كان زوجك يحب النكد أو أنه من النوع العصبى سريع الغضب، فإنك عزيزتى فى الواقع تواجهين تحديات حقيقية، التحدى الأول هو الحفاظ على طبيعتك من التأثر بتصرفات زوجك، فالغضب من المشاعر ذات الطبيعة التفاعلية والمعدية فى الوقت نفسه، والتحدى الكبير الآخر هو محاولة تغيير شخص يشعر بالغضب أو الاستياء لأتفه الأسباب لخلق علاقة زوجية صحية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إنفوجراف.. نصائح للتعامل مع الزوج النكدى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.