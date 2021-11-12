إنفوجراف- مهرجان التمور بالواحات البحرية.. نافذة جديدة للعالمية

جدة - نرمين السيد - انطلقت فعاليات مهرجان التمور الأول بالواحات البحرية بمحافظة الجيزة، بالتنسيق مع الغرفة التجارية بالجيزة، بحضور وزراء الصناعة والتجارة والزراعة والتنمية المحلية والتموين، ومحافظى الجيزة، والقاهرة، والوادى الجديد وأسوان ومرسى مطروح، وسفراء دول السعودية والإمارات وإندونيسيا والمغرب وماليزيا.





ويوضح الفيديوجراف التالى أبرز المعلومات عن مهرجان التمور: ويأتى المؤتمر فى إطار دعم قطاع زراعة النخيل وإنتاج التمور بمصر، كأكبر منتج للتمور على مستوى العالم، حيث شهدت مدينة ومركز الواحات البحرية أعمال تطوير لثلاجات تخزين التمور، حيث تضم الواحات أكثر من 3 ملايين نخلة تنتج أنواعا متنوعة للتمور. يذكر أن التمور فى مصر تعد محصولا استراتيجيا، حيث تعتلى مصر المرتبة الأولى عالميا بإجمالى 18% من الإنتاج العالمى للتمور، والأولى على المستوى العربى بإجمالى 24%، فضلا عن التزايد المستمر فى أعداد النخيل فى كافة محافظات مصر المنتجة للتمور.

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