فيديو.. شركة أمريكية تختبر جهاز طرد مركزى لإطلاق الأقمار الصناعية

جدة - نرمين السيد - وارتفع نموذج الصاروخ خلال هذا الاختبار، الذى جرى يوم 22 اكتوبر الماضى، فى ولاية نيومكسيكو، بضعة كيلومترات.
وتخطط الشركة لإجراء اختبار جديد لنموذج صاروخ مع المحرك، مخصص لنقل الأقمار الصناعية إلى مدار أرضى منخفض. ومن المتوقع أن تصل المنظومة التى ستطلق باستخدام جهاز الطرد المركزى إلى ارتفاع يصل إلى حوالى 60 كيلومترًا عن طريق القصور الذاتى، وبعد ذلك سيتم تشغيل وحدة الطاقة.
وتخطط الشركة فى المستقبل للتخلى عن استخدام وحدات تعجيل فى الصواريخ المخصصة لنقل الأجهزة الفضائية، واستخدام قوة الطرد المركزى حصريًا. وسيكون بالإمكان إطلاق أقمار صناعية تزن حوالى 180 كيلوجرامًا.
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