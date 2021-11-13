باحثون صينيون يطورون مادة كربونية موصلة قابلة للطى أكثر من مليون مرة

جدة - نرمين السيد - ووفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الصينية اليوم السبت، فقد صمم باحثون من جامعة "تونغجى" هذه المادة الكربونية من خلال استيحاء عمل دودة القز، ويمكن للمادة المطورة المذكورة أن تتحمل بشكل ملحوظ مليون طية دون تضرر هيكلها أو حدوث تقلبات فى عملية التوصيل.
وأشارت المقالة إلى أن الهياكل التى تتميز بمسام مناسبة، وتقاطعات غير متشابكة، وألياف نانوية قابلة للانزلاق، وطبقات قابلة للفصل، وشبكة قابلة للانضغاط، يمكنها أن تعمل بشكل تآزرى لتوليد بناء قابل للطى عند التجعد.
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