ربع مليون دولار غرامة على 10 مسافرين بأمريكا بسبب الصراخ والبصق

جدة - نرمين السيد - ويبلغ إجمالى غرامات إدارة الطيران الفيدرالية 225 ألفا و287 دولارا، وهو ثانى أكبر إعلان عن غرامات للمسافرين المشاغبين منذ أن طبقت الوكالة سياسة عدم التسامح فى وقت سابق من هذا العام.
واقترح المسؤولون غرامات تزيد قيمتها عن 1.45 مليون دولار على الركاب المتهمين بهذه التصرفات.
وقامت إدارة الطيران الفيدرالية بتغريم أحد ركاب شركة "Southwest Airlines" بأكثر من 26 ألف دولار بسبب لكمه مضيف طيران فى رحلة يوم 5 مايو، التى "تطلبت رعاية طبية" لاحقا.
وأبلغت أطقم الرحلات عن 5.114 حادث ركاب جامح منذ بداية هذا العام. وتظهر بيانات إدارة الطيران الفيدرالية أن أكثر من 70٪ من الحوادث قد وقعت بسبب أقنعة الوجه.
وفى الأسبوع الماضي، أعلنت إدارة الطيران الفيدرالية أنه تم إحالة 37 من أخطر القضايا إلى النيابة العامة الفيدرالية، حيث لا تملك الإدارة السلطة لرفع قضايا جنائية، فقط لتقييم الغرامات المدنية التى تصل إلى 37 ألف دولار.
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