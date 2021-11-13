هواوى تعلن موعد عرض ساعتها الذكية فى الأسواق

جدة - نرمين السيد - وبحسب موقع GSMArena فإن ساعة Watch GT Runner الذكية لا تدعم الميزات الطبية فقط، ولكن أيضا تدعم ميزات رياضية منها برامج متنوعة للجرى، إذ ستوفر بيانات حول إيقاعات الجرى، ومؤشر الأداء، بالإضافة إلى المسافة المقطوعة، ونبضات القلب فى الدقيقة.

أيضًا تتميز ساعة هواوى Watch GT Runner الذكية، بإمكانيتها على تحديد المواقع العالمى GPS ثنائى التردد، مما يوفر أداءً محسنًا بنسبة 135 ٪ ويلغى الحاجة إلى هاتف ذكى لتتبع مسارات التمرين.

وستزود ساعة هواوى Watch GT Runner الذكية بمستشعر SpO2 الذى يختبر الأكسجين فى الدم، بالإضافة إلى مخطط كهربية القلب ECG، ومتتبع ضغط الدم، وتتبع مسارات التمرين.