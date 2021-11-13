مركز بحوث الإلكترونيات يستضيف المنتدى الإفريقى لريادة الأعمال والابتكار

جدة - نرمين السيد - استضاف مركز بحوث الإلكترونيات برئاسة الدكتورة شيرين محرم، فعاليات المنتدى الإفريقى لريادة الأعمال والابتكار، بمشاركة فرق من طلاب المدارس والجامعات المصرية بجانب 5 فرق من الدول الإفريقية.





وقال الدكتور إسلام أبوالمجد مستشار وزير التعليم العالى والبحث العلمى للشئون الإفريقية - فى تصريح له اليوم السبت - إن فعاليات المنتدى استهدفت دعم المشاركة الفاعلة للطلاب واكتساب خبرات متميزة فى العديد من المجالات، ومنها مساعدة ذوى الهمم والقدرات الخاصة والصحة والزراعة الذكية.

وأضاف أن المنتدى حضره العديد من رؤساء ونواب الجامعات رؤساء المراكز والهيئات البحثية وممثلى سفراء الدول الإفريقية بدول (غانا وبوركينا فاسو والنيجر وإفريقيا الاستوائية)، إلى جانب الدكتور محمد زهران رئيس الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء، والدكتور ياسر مصطفى مدير معهد بحوث البترول.

وأكد أن فعاليات المنتدى تأتى تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بدعم الموهوبين والمبتكرين، وتحقيق رؤية مصر 2030 نحو بناء الإنسان المصرى، وبدعم وبرعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى.