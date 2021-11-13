إنستجرام تدفع أموالا لصناع المحتوى لاستخدام خدمة «ريلز»

جدة - نرمين السيد - وذكرت قناة (الحرة) الأمريكية أن "إنستجرام" ستدفع نحو 25 ألف دولار لمن تستطيع مقاطعه المصورة الوصول إلى مشاهدات تتجاوز الـ 58 مليون مشاهدة.

وأشارت إنستجرام أيضا إلى أنها ستدعم أيضا صغار صناع المحتوى، حيث ستعرض عليهم مكافآت تتراوح ما بين 600 إلى ألف دولار.

وكان مارك زوكربيرج الرئيس التنفيذي لـ"ميتا" (فيسبوك سابقا) قد أعلن في يوليو الماضي تخصيص نحو مليار دولار لصناع المحتوى في خدمة "ريلز".

يذكر أن منصة (يوتيوب) قد أعلنت في مايو الماضي تخصيص 100 مليون دولار في صندوق أسمته "يوتيوب شورتس"، لدفع مكافآت لمستخدمي منصة "شورتس" المنافسة لتطبيقات "تيك توك" و"سناب شات" و"إنستجرام ريلز".