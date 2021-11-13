مدته 6 ساعات.. الجمعة آخر خسوف للقمر فى 2021

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور جاد القاضى رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية إن الكرة الأرضية ستشهد يوم الجمعة خسوفا جزئيا للقمر، هو الأخير فى عام 2021، لن يرى فى مصر والوطن العربى، ويتفق توقيت وسطه مع توقيت بدر شهر ربيع الآخر لعام 1443، حيث يغطى ظل الأرض 97% تقريبا من سطح القمر.





وأضاف القاضى إنه يمكن رؤية هذا الخسوف فى المناطق التى يظهر فيها القمر عند حدوثه ومنها شمال أوروبا، شرق آسيا، قارة أستراليا، الأمريكتان، المحيط الباسفيكى، المحيط الأطلنطى، المحيط الهندى، والقارة القطبية الشمالية.

وأوضح أن جميع مراحل الخسوف ستستغرق منذ بدايته وحتى نهايته مدة قدرها 6 ساعات ودقيقتان تقريبا، حيث يبدأ فى مرحلة الخسوف شبه ظلى فى الساعة الثامنة ودقيقتين و29 ثانية صباحا وينتهى فى الساعة الثانية ودقيقتين و28 ثانية ظهرا.

وأشار إلى أن الخسوف الجزئى القادم للقمر سيكون فى 28 أكتوبر 2022، فيما ستشهد الكرة الأرضية كسوفا كليا للشمس يوم 4 ديسمبر المقبل ولن يرى فى مصر، مؤكدا أنه يمكن الاستفادة من ظاهرتى الكسوف الشمسى والخسوف القمرى للتأكد من بدايات ونهايات الأشهر القمرية أو الهجرية، حيث أن الظواهر تعكس بوضوح حركة القمر حول الأرض وحركة الأرض حول الشمس.

ولفت إلى أن الكسوف الشمسى يحدث فى وضع الاقتران أو الاجتماع أى أن حدوث الكسوف الشمسى يشير بقرب ولادة الهلال الجديد، ويعتبر مركز الكسوف هو موعد ميلاد القمر الجديد، كما يحدث الخسوف القمرى فى وضع التقابل أى فى منتصف الشهر القمرى عندما يكون القمر بدرا.