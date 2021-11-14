500 ألف جنيه للإقامة فى فندق على حافة الأرض لمدة 3 ليالى

جدة - نرمين السيد - يسعى هواة السفر حول العالم، للوصول إلى مناطق نائية جديدة لم تصلها أعداد كبيرة من البشر، كالوصول إلى قمة جبل إفريست، ولكن أغلبها يكون الوصول إليه شاقا وصعبا، ولهذا سعى ملاك شاليه شيلدون إلى فى جعل هذا الأمر أكثر سهولة.





يقع فندق شاليه شيلدون على حافة مدرج دون شيلدون فى نهر روث الجليدى الخلاب فى دينالى- ألاسكا، ولا يمكن الوصول إليه إلا عن طريق الجو، ويشتهر بأنه أكثر الفنادق بعدا فى العالم.

ويمتد منتزه دينالى الوطنى فى ألاسكا على مساحة ستة ملايين فدان، وهو مأوى للدببة الرمادية والوعل والموظ والذئاب وغيرها من الحيوانات البرية، وهو واحد من أجمل الأماكن التى يمكنك زيارتها فى الولايات المتحدة، ولكنه أيضا واحد من أكثر الأماكن التى يتعذر الوصول إليها.

ويقع مدرج دون شيلدون، وهو وادى جليدى على ارتفاع 6000 قدم (1.829 مترا)، وكان الوصول يحتاج إلى طائرة مجهزة للتزلج، ولكن بعد الانتهاء من شاليه شيلدون الفاخر، أصبحت رحلات الهليكوبتر الخاصة متاحة أيضا للزوار.

وتم بناء شاليه شيلدون، الذى سمى على اسم والد اثنين من مالكى الشاليه، روبرت وكيت شيلدون، فى عام 2018، وتصدر على الفور عناوين الأخبار بسبب موقعه الذى يتعذر الوصول إليه والسعر المرتفع للإقامة.

ويوفر الفندق خصوصية كاملة بعيدا عن ضغوط الحياة الحضرية، وهو الملاذ المثالى لأولئك الذين يمكنهم تحمل تكاليف الزيارة، وتبلغ تكلفة الإقامة لمدة 3 ليال كحد أدنى 35 ألف دولار لزوجين (حوالى 500 ألف جنيه)، وتشمل خدمة نقل بطائرة هليكوبتر وبواب خاص ووجبات طعام شهية، وأنشطة مثل التزلج على الجليد والرحلات على الجليد وتسلق الجبال.

ويمكن أن يستوعب الفندق ما يصل إلى 10 أشخاص فى وقت واحد، ويوفر إطلالات خلابة على محيطه المغطى بالثلوج خلال النهار، والشفق القطبى فى الليل. وتشمل الأنشطة النهارية التزحلق على الجليد والرحلات الجليدية وزيارة مزرعة ماستودون وصيد الأسماك، بينما خلال الليل، يمكنك استخدام الساونا على السطح أو مراقبة النجوم أو تذوق الأطباق التى أعدها الطاهى الشهير ديف ثورن، بحسب موقع أوديتى سنترال.