نشرة صباحك ومطرحك المرورية.. زحام بكورنيش النيل وينصح بسلوك شارع شبرا

جدة - نرمين السيد - وأوضح صابر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباحك ومطرحك"، المذاع على الراديو 9090، والذى يقدمه الإعلامى "أحمد يونس"، أن هناك هدوءًا نسبيا فى حركة المرور بجميع محافظات الوجه القبلى والبحرى، فيما عدا محافظة الإسكندرية التى ظهرت بها بعض الكثافات محور جمال عبد النصر عند سيدى بشر وبعض الشىء عند كورنيش الإسكندرية بمنطقة خالد بن الوليد، وفى محور أبو قير القادم من محور فيكتور إمانويل للمتجه إلى كايرو سيزمول، بالإضافة إلى محور قناة السويس عند منطقة باب شرق للمتجه إلى محرم بك.

ولفت صابر إلى أن اللواء مؤمن سعيد، مساعد الوزير، مدير الإدارة العامة للمرور، شدد على نشر الخدمات بجميع المحاور، كذلك عينت الإدارة العامة لمرور القاهرة خدمات مرورية بإشراف اللواء عمرو البيلى، بما يتلاءم مع مواعيد بدء اليوم الدراسى بنطاق المدارس والجامعات.

وأضاف صابر إلى أن قطاعات الطرق الدائرية تعمل بشكل مرض، ما عدا أعلى الواحات والقادم من المريوطية إلى إسكندرية الصحراوى والمنيب وأعلى مناطق الأوتوستراد.

وأشار صابر لـ "صباحك ومطرحك" أن هناك بعض الأحجام عند محور 26 يوليو فى الطريق القادم من أكتوبر والشيخ زايد والمتجه لميدان لبنان، لذلك يفضل سلوك محور روض الفرج.

كما وجه اللواء محمد لبنة مدير الإدارة العامة للمرور الجيزة، بنشر الخدمات المرورية بمحاور الجيزة لاستعياب أكبر قدر حركة سيارات خلال فترة الذورة الصباحية مع تنظيم الحركة المرورية بنطاق الأماكن التعليمية منذ الساعة 6 صباحا لتوفير مناخ آمن للطلاب.

وقال أن محافظة الجيزة تعمل محاورها الداخلية بشكل مرضى وطبيعى عدا بعض المناطق وهى شارع السودان أمام محطة مترو الجامعة للقادم من كوبرى فيصل إلى مناطق الدقى، وكذلك منزل محور صفط للقادم من الدائرى إلى جامعة القاهرة ويمكن استخدام محور أحمد عرابى.

أما بالنسبة لمحافظة القاهرة تشهد ارتفاعا بالكثافات المرورية عند على كوبرى الكابلات المتجه إلى مناطق التجنيد ومصر الجديدة ويمكن استخدام كوبرى سرايا القبة، وكذلك بعض الشىء عند كورنيش النيل لوجود أحجام متفرقة عند منطقة الساحل المتجه إلى مناطق وسط المدينة ويمكن استخدام شارع شبرا، أما القادم من المعادى يوجد زحاما عند منطقة أثر النبى يمكن استخدام محور الأوتوستراد.