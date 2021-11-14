مع عودته.. تصدر هاشتاج «صباحنا راجع مع يونس» فى صباحك ومطرحك

جدة - نرمين السيد - ومع بدء إذاعة حلقة اليوم من برنامج "صباحك ومطرحك" المذاع على الراديو 9090، والذى يقدمه الإعلامى أحمد يونس، تفاعل المغردون مع الهاشتاج، وعلقوا قائلين: "ابدأ يومك مع يونس"، "أكتر حد بيظبط مودنا واليوم من غيره كئيب جدا"، "صباح الفل وحمدالله على سلامتك يا حبيبنا"، "صباح الخير اللى الكل كان مستنيها.. ألف سلامة عليك يا يونس".

وقدمت حلقة اليوم الأحد من برنامج "صباحك ومطرحك" المذاع على الراديو 9090، مجموعة من الأغانى المختلفة، بالإضافة إلى أبرز الأخبار الواقعة مساء أمس وصباح اليوم، وغيرها من الفقرات المشوقة للمستمعين.

برنامج "صباحك ومطرحك" يقدمه الإعلامى أحمد يونس، ويذاع على الراديو 9090 يوميًا من الأحد للخميس، من الساعة السابعة وحتى الساعة العاشرة صباحا.