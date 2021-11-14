قراصنة يخترقون نظام البريد لمكتب التحقيقات الفيدرالى الأمريكى

جدة - نرمين السيد - وبث الـ "إف بى آى" مثالا على تويتر لواحد من رسائل البريد الإلكترونى التى تم إرسالها إلى آلاف الحسابات، وقد حملت الرسالة عنوان "عاجل : تهديد فى الأنظمة" وتمكنوا من التسلل عبر نظام مكافحة القرصنة إلى وزارة الأمن الداخلى حسب صحيفة "ذا هيل الأمريكية".

وتحذر الرسالة المتلقين من احتمال سحب معلومات من النظام بواسطة مجموعة جرائم القرصنة "التحميل الزائد الخفى".

ويستخدم القراصنة عددا من الآليات للاختراق منها إغراق الـ "إف بى آى" بالمكالمات أو إقناع المستخدمين بإغلاق بعرض البرامج.

لكن أوستن بيرجلاس خبير مكافحة القرصنة والعميل الخاص السابق فى " إف بى آى" أشار فى تصريحات لـ " بلومبرج" إلى أن ما تم اختراقه ليس هو نظام البريد الإليكترونى المشفر الذى يستخدمه عملاء "إف بى آى" وإنما نظام آخر للرسائل غير السرية.

وأصدر مكتب التحقيقات الفيدرالى بيانا ذكر فيه أنه على علم بالهجوم دون أى تفاصيل أخرى.