مع اقتراب طرحه.. تسريبات تكشف مواصفات «Galaxy A33 5G»

جدة - نرمين السيد - ويأتى تصميمات "هاتف Galaxy A33 5G" مزودا بالعديد من الإمكانيات الكبيرة، حيث يأتى بشاشة قياسها 6.4 بوصة من نوع Infinity-U Super AMOLED.
ويزود الهاتف بكاميرا رباعية خلفية، وتبلغ دقة الأساسية منها 64 ميجابيكسل، مع كاميرا فائقة السرعة بدقة 13 ميجابيكسل، وكاميرا للتصوير الماكرو بدقة 5 ميجابيكسل، ومستشعر للعمق بدقة 2 ميجابيكسل.
ويحتوى هاتف سامسونج الجديد على بطارية بقوة 5000 ميللى أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 25 وات، وفقا لما جاء فى موقع GSMArena.
ومن المتوقع أن يقترن الهاتف بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 6 جيجابايت، متصلة بذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت، مع 4 ألوان مختلفة.
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