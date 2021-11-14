صور- طريقة ارتداء الجاكيت الـ «بيسبول» فى الشتاء

جدة - نرمين السيد - ويعد جاكيت البيسبول من الجواكيت التى تعود إلى ثلاثينيات القرن الماضى، ويمكن ارتداءه عند الذهاب للجامعة أو الخروجات الكاجوال. وتختلف طريقة ارتداء الجاكيت البيسبول خلال شتاء 2022، منها: -ارتداءه مع البنطلون الجينز: يمكن تنسيق الجاكيت البيسبول مع البنطلون الجينز، ويعد من القطع الأساسية التى من الواجب توافرها فى خزانة أى فتاة. -ارتداءه مع البنطلونات والتنانير: يفضل الكثير ارتداء الملابس الجلد سواء صناعى أو طبيعى خلال فصل الشتاء أو الخريف، ويعطى لمرتديته مظهر أنيقا جذابا. -ارتداءه مع البنطلون الأبيض: ويعد تنسيق البنطلون الأبيض مع الجاكيت البيسبول من الإطلالات الملائمة خلل فترات الصباح والنهار والأيام الشتوية غير الممطرة. -ارتداءه مع الفساتين: من الممكن الاستعانة لون البنطلون أو التنورة من ألوان الجاكيت نفسه أو ارتداء لون من الألوان المكملة للألوان الموجودة فى الجاكيت بكل سهولة.

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