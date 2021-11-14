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صور- طريقة ارتداء الجاكيت الـ «بيسبول» فى الشتاء

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إيرينى بهجت 2021-11-14 14:14 0 تبليغ

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جدة - نرمين السيد - ويعد جاكيت البيسبول من الجواكيت التى تعود إلى ثلاثينيات القرن الماضى، ويمكن ارتداءه عند الذهاب للجامعة أو الخروجات الكاجوال.

وتختلف طريقة ارتداء الجاكيت البيسبول خلال شتاء 2022، منها:

-ارتداءه مع البنطلون الجينز:

جاكيت البيسبول
جاكيت البيسبول

يمكن تنسيق الجاكيت البيسبول مع البنطلون الجينز، ويعد من القطع الأساسية التى من الواجب توافرها فى خزانة أى فتاة.

-ارتداءه مع البنطلونات والتنانير:

جاكيت البيسبول

يفضل الكثير ارتداء الملابس الجلد سواء صناعى أو طبيعى خلال فصل الشتاء أو الخريف، ويعطى لمرتديته مظهر أنيقا جذابا.

-ارتداءه مع البنطلون الأبيض:

جاكيت البيسبول

ويعد تنسيق البنطلون الأبيض مع الجاكيت البيسبول من الإطلالات الملائمة خلل فترات الصباح والنهار والأيام الشتوية غير الممطرة.

-ارتداءه مع الفساتين:

جاكيت البيسبول

من الممكن الاستعانة لون البنطلون أو التنورة من ألوان الجاكيت نفسه أو ارتداء لون من الألوان المكملة للألوان الموجودة فى الجاكيت بكل سهولة.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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