كاميرا دوت الخليج.. سعى إلى الرزق الحلال

جدة - نرمين السيد - ووثقت الكاميرا، لحظة انطلاق الشباب لطلب الرزق، من خلال العمل على عربة "لب وسودانى".
يذكر أن الدولة تعمل جاهدة لتوفير فرص عمل للشباب، خصوصا فى القطاع الخاص، إذ تعلن وزارة القوى العاملة بشكل مستمر عن إقامة ملتقيات توظيف، فى إطار الجهود المبذولة للقضاء على البطالة.
كما تدعم وزارة التضامن الاجتماعى المرأة الريفية، من خلال برامج عدة، وكذلك الشباب، عن طريق توفير دعم مالى يتناسب ومشروعاتهم.
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