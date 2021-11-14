لزيادة الخصوصية .. «واتساب» يختبر ميزة جديدة

جدة - نرمين السيد - وطرح التطبيق "واتساب" إصدار تجريبى يساعد مستخدميه عن إمكانية رؤية أمور خاصة منها صور البروفايل، وآخر ظهور، بالإضافة إلى صفحة المعلومات العامة "About"، وذلك وفقا لما جاء فى موقع "وابيتاإنجو".
ويوفر التحديث التجريبى الجديد من "واتسآب" (2.21.230.15) خيار "جهات الاتصال الخاصة بى باستثناء"، ويسمح ذلك للمستخدم انتقاء الأشخاص الذين لا يرغب فى مطالعة صورة ملفه الشخصى، أو متى كان آخر استخدام له للتطبيق، أو معلومات بشأنه.
لكن ينوه "واتسآب" فى حال قيام المستخدم بمنع شخص ما من معرفة "آخر ظهور" له، فإنه لن يعرف هو الآخر موعد آخر ظهور له.
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