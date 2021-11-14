«كلام بالمصرى»- من خلال شجرة.. اقتراح بسيط يواجه التغير المناخى

جدة - نرمين السيد - وأوضح محمد على خير، فى "كلام بالمصرى"، أن أسوان تعرضت لموجة ثلجية غير مسبوقة، حيث استمرت أمطار الثلج بها حوالى 4 ساعات، بالرغم من إخطار هيئة الأرصاد بأن هناك موجة أمطار ولكنها لم تتوقع حدوث تلك التغيرات، وقال: "يشير ذلك إلى أن التغير المناخى أصبح حقيقة واقعة".

وأشار إلى أن التغير المناخى يعنى أن الطقس أصبح لا يتكون من 4 فصول ثابتة، والمطر لا يسقط بنفس الكمية المعتادة والطقس يتحول إلى "شديد الحرارة أو شديد البرودة".

واقترح خير لأجل حماية الكرة الأرضية والغلاف الجوى وزيادة نسبة الأكسجين، بأنه إذا زرع كل مواطن أمام منزله شجرة، فإن حال مصر سيتغير، وذلك بسبب دور الأشجار فى تقليل التصحر والتغير المناخى.

وأضاف أننا فى مصر لدينا حوالى 40 ألف كيلومتر مجارى مائية، وقال: "لو قدرنا نزرع عليها أشجار ونخيل الدنيا هتتغير.. إحنا لغاية النهاردة مشتيناش وياريت ده يكون جرس إنذار لينا .. التغيرات المناخية هتفسد الحياة على المواطنين".