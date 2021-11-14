تحقيق فى أمريكا حول برنامج القيادة الذاتية الخاص بشركة تسلا

جدة - نرمين السيد - بدأت الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق الرئيسية تحقيقا، حول برنامج القيادة الذاتية الخاص بشركة "تسلا" للمركبات العاملة بالطاقة الكهربائية بعد رفع دعوى قضائية من جانب أحد السائقين تفيد بحدوث تصادم.





وأشار مسئولو الإدارة إلى أن هذا السائق كان يقوم باختبار عملي لقدرة السيارة على القيادة الذاتية بالكامل، عندما تعرضت للحادث خلال مرورها بالطريق الخطأ بما أدى للتصادم. وكانت إدارة سلامة الطرق الأمريكية قد فتحت تحقيقا رسميا سابقا حول برنامج القيادة الذاتية في طراز آخر من سيارات الشركة في شهر أغسطس الماضى بعد سلسلة من التصادمات، كما أبدت الإدارة دهشتها من أن "تسلا" قررت عدم سحب مركبات تابعة لها إثر إصدار الشركة تحديثا يتغلب على عيب سابق في نظام التشغيل الذاتى.

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