تحذيرات من تقلبات جوية جديدة الأسبوع المقبل

جدة - نرمين السيد - حذر خبراء هيئة الأرصاد الجوية المواطنين من الخروج بملابس خفيفة خلال فترة الليل والصباح الباكر، ومن الممكن أن يصطحب الشخص "جاكيت" تحسبًا لأى طارئ يحدث فى الطقس لأن البلاد تشهد خلال الفترة القادمة انخفاضا ملحوظًا فى درجات الحرارة وتغيرات فى حالة الطقس، بسبب المنخفض الجوى الذى من المتوقع أن يسيطر على البلاد.





وأضاف الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات الجوية والإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الأسبوع المقبل سيشهد العديد من التقلبات الجوية خلال الأيام المتبقية من فصل الخريف، و أنّ الأجواء المناخية خلال آخر أيام الخريف تحدث فيها معظم التقلبات الجوية.

وذكر أنه اعتبارًا من يوم السبت القادم 20 نوفمبر تتعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، حيث تسقط الأمطار وتكون متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية والوجه البحرى والإسكندرية ومرسى مطروح.

وأفاد شاهين أن التوقعات لفترة طويلة عن الطقس و الأمطار و الرياح و الأماكن التى تتعرض لتلك التقلبات المفاجئة لا يمكن التنبؤ بها فى الوقت الحالى لأنها متغيرة حسب تحديثات الخرائط ان التقلبات الجوية حادة وسريعة.

ونوه مدير التنبؤات أنه يرجى اتخاذ كافة الإستعدادات و التدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة وأنه خلال اليومين المقبلين سيتم توضيح تفاصيل اكثر عن حالة الطقس و التقلبات المناخية خلال الفترة القادمة ومن المقرر الانتهاء من الخريف الشهر المقبل وتحديدًا يوم الإثنين الموافق 20 ديسمبر 2021.

وطالبت هيئة الأرصاد من المواطنين، قائدى المركبات الحرص خلال القيادة فى الصباح الباكر خلال تلك الأيام القادمة، واتخاذ التدابير الممكنة لمواجهة تقلبات الطقس بهدف منع وقوع حوادث فى الطرق السريعة خاصة فى ظل ظهور شبورة طائفة تصل إلى حد الضباب.

شهدت البلاد حالة من التلقبات الجوية، بدأت بانخفاض درجات الحرارة عن معدلاتها، التى اعتاد عليها المواطن، مرورًا بسقوط أمطار وحدوث سيول على محافظة أسوان، وارتفاع نسب الشبورة والرياح فى المحافظة الجنوبية، والتى خلّفت وراءها عدد من الضحايا والمصابين.

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا فى المحافظات المصرية كالتالى :



القاهرة 26 17

الإسكندرية 26 18

وادى النطرون 25 18

طنطا 26 17

شبين الكوم 26 17

دمنهور 25 18

بلطيم 26 17

مطروح 24 18

السلوم 24 16

سيوة 25 15

بورسعيد 26 19

دمياط 26 19

الزقازيق 26 18

المنصورة 26 18

الإسماعيلية 26 17

السويس 27 19

العريش 26 19

رفح 27 18

رأس سدر 27 18

نخل 26 11

نويبع 25 21

طابا 25 20

كاترين 20 12

الطور 26 20

شرم الشيخ 30 20

الغردقة 29 20

مرسى علم 28 19

الفيوم 28 16

بنى سويف 27 16

المنيا 27 16

أسيوط 28 17

سوهاج 28 17

قنا 30 16

الأقصر 30 19

أسوان 32 20

إدفو 32 20

أبو سمبل 31 20

الوادى الجديد 30 18

شلاتين 28 19

أبو رماد 28 19

حلايب 26 20

رأس حدربة 26 20