الأميرة اليابانية السابقة ماكو تغادر اليابان برفقة زوجها للتوجه إلى أمريكا

جدة - نرمين السيد - وذكر تليفزيون هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أن الزوجين غادرا من مطار هانيدا بطوكيو صباح اليوم الأحد، مضيفا أنه يُقال ان العروسين قد أعربا عن امتنانهما للعائلة الأمبراطورية ولكل من دعمهما قبيل رحيلهما.

وتعد الأميرة ماكو هى الابنة الكبرى لولى العهد اليابانى الأمير أكيشينو وزوجته، وتزوجت من صديقها فى الـ26 من أكتوبر الماضى وفقدت مكانتها الملكية وكانت تعيش فى شقة بالعاصمة طوكيو منذ ذلك الوقت.

وتم توظيف زوجها كومورو، الذى كان يدرس القانون فى الولايات المتحدة ولكنه عاد مؤخرا إلى اليابان من أجل إتمام الزفاف، من قبل مكتب محاماة فى نيويورك.