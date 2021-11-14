شكاوى من عملاء تسلا لعدم وجود منافذ يو إس بى فى سياراتهم الجديدة

جدة - نرمين السيد - وأشار "ذا فيرج" إلى أن بعض المشترين زعموا أن الشركة لم تطلعهم على أن سياراتهم لن تتواجد فيها هذه المنافذ قبل الشراء.

وأوضح الموقع أن الشركة الأمريكية أرجعت السبب فى ذلك إلى نقص الرقائق الإلكترونية، وأشارت إلى إمكانية توافر المنافذ فى ديسمبر المقبل، وأنه يمكن للمستخدمين تحديد موعد لتثبيتها.