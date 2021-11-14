جدة - نرمين السيد - وأشار "ذا فيرج" إلى أن بعض المشترين زعموا أن الشركة لم تطلعهم على أن سياراتهم لن تتواجد فيها هذه المنافذ قبل الشراء.
وأوضح الموقع أن الشركة الأمريكية أرجعت السبب فى ذلك إلى نقص الرقائق الإلكترونية، وأشارت إلى إمكانية توافر المنافذ فى ديسمبر المقبل، وأنه يمكن للمستخدمين تحديد موعد لتثبيتها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شكاوى من عملاء تسلا لعدم وجود منافذ يو إس بى فى سياراتهم الجديدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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