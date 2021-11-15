فيديو.. سحابة تختار سيارة دون غيرها لتفريغ حمولتها

جدة - نرمين السيد - ارتبط مفهوم الظواهر المناخية الخارقة بالأعاصير الهوجاء كإعصار "كاترينا" والزلازل المهولة التى تخلف الكوارث كـ"تسونامى"، وغيرها من صور غصب الطبيعة التى لا يحمد عقباها.





وتختار الطبيعة أحيانا أن تظهر عجائيها بشكل لطيف، فقد حدثت ظاهرة طقس نادرة فى موقف للسيارات فى بيكاسى ريجينسى فى جاوة الغربية فى إندونيسيا.

وحسبما نقلت وكالة أنباء "سبوتنيك"، قال الشاهد أوريان ريانا: "فى البداية، اعتقدت أن شخصًا ما كان يلهو برش الماء من على سطح الفندق، لكن عندما نظرت لأعلى، كان الماء يتساقط بالفعل من السماء، كانت تمطر" حسبما نقلت صحيفة "الديلى ميل".

واقترب أوريان، وهو عضو فى مجلس النواب الإقليمى فى بيكاسى ريجنسى، من السيارة السوداء المبللة من نوع "رانج روفر"، لكنه قال إنه لم يجد أى شخص يرش الماء عليها عن عمد.

​وقال: "لقد صدف أننى كنت فى موقف السيارات فى ذلك الوقت، أخذت هاتفى الخلوى على الفور والتقطت مقطع فيديو للظاهرة".

ويُعرف حدث الطقس الغريب الذى يسقط فيه المطر فقط على إحداثية صغيرة باسم "المطر الموضعى الفائق".

وتشهد إندونيسيا ودول أخرى فى جنوب شرق آسيا مثل ماليزيا والفلبين وتايلاند ذروة موسم الأمطار الموسمية الاستوائية، والذى يستمر حتى أواخر نوفمبر.

وغالبًا ما تتبع درجات الحرارة المرتفعة التى تصل إلى 35 درجة مئوية عواصف استوائية قوية مصحوبة بالرعد والبرق والأمطار والفيضانات السريعة التى تتسبب فى تدفق الأنهار بشكل أسرع وتصبح خطرة.