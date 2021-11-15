وحيد قرن فى معركة مع جاموسة أمام فوج سياحى بجنوب إفريقيا

جدة - نرمين السيد - ورغم الفارق الكبير فى الحجم والوزن، حيث يقترب وحيد القرن من طنين ونصف الطن مقابل حوالى 700 كيلوغرام للجاموس، أثبت الأخير أنه خصم ليس سهلا.

ونشرت محمية "كاريغا" التى شهدت الواقعة مقطع الفيديو على "فيسبوك"، معلقة: "القوة المذهلة للحيوانين ظاهرة هنا، وأيضا الطبيعة العنيدة للجاموس. اكتمل المشهد بتعليق رائع من الزوار".

وفى اللقطات الفريدة، يتجمع عدد آخر من الجاموس البرى حول المعركة كما لو كان ينتظر الفائز، بينما تراقب أنثى وحيد القرن وعجلها من مسافة آمنة.

ووصفت المحمية ما شهده الفوج بأنه "مشهد نادر للغاية"، حيث لا يتواجه الحيوانان عادة.