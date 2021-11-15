نشرة صباحك ومطرحك المرورية.. الشبورة تغلق طريق القطامية السخنة

جدة - نرمين السيد - وأوضح صابر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباحك ومطرحك"، المذاع على الراديو 9090، والذى يقدمه الإعلامى "أحمد يونس"، أن هناك هدوءًا نسبيا فى حركة المرور بجميع محافظات الوجه القبلى والبحرى، فيما عدا محافظة الإسكندرية التى ظهرت بها بعض الكثافات عند فيكتور إمانويل للمتجه إلى كايرو سيزمول، وكذلك بعض الشىء عند كورنيش الإسكندرية بمنطقة خالد بن الوليد، أما محور أبو قير باقى الأحجام متفرقة عند كفر أبو عبده.

وأشار إلى أن هناك شبورة مائية على طريق القطامية السخنة فى الاتجاهين، وتم إغلاق الحركة المرورية من قبل الإدارة العامة للمرور، وتم تفعيل خط الإغاثة الساخن 01221110000.

ولفت صابر إلى أن اللواء مؤمن سعيد، مساعد الوزير، مدير الإدارة العامة للمرور، شدد على نشر الخدمات بجميع المحاور، كذلك عينت الإدارة العامة لمرور القاهرة خدمات مرورية بإشراف اللواء عمرو البيلى، بما يتلاءم مع مواعيد بدء اليوم الدراسى بنطاق المدارس والجامعات.

أما قطاعات الطرق الدائرية تعمل بشكل مرض، ما عدا أعلى الخصوص وأرض اللواء، وللقادمين من المريوطية إلى الواحات، وعند الكنيسة والمنيب ومناطق البساتين.

وأشار صابر لـ "صباحك ومطرحك" إلى أن هناك بعض الأحجام عند محور 26 يوليو فى الطريق القادم من أكتوبر والشيخ زايد والمتجه لميدان لبنان، لذلك يفضل سلوك محور روض الفرج.

كما وجه اللواء محمد لبنة مدير الإدارة العامة للمرور الجيزة، بنشر الخدمات المرورية بمحاور الجيزة لاستعياب أكبر قدر حركة سيارات خلال فترة الذورة الصباحية مع تنظيم الحركة المرورية بنطاق الأماكن التعليمية منذ الساعة 6 صباحا لتوفير مناخ آمن للطلاب.

وأشار إلى أن محافظة الجيزة تعمل محاورها الداخلية بشكل مرضى وطبيعى عدا بعض المناطق منها منزل محور صفط للقادم من الدائرى إلى مناطق شارع ثروت ويمكن سلوك منزل محور أحمد عرابى، وكذلك مطلع كوبرى الجيزة المعدنى للقادم من الجيزة إلى مناطق ميدان الجيزة ومناطق القاهرة، وكوبرى 15 مايو للمتجه من ميدان لبنان إلى مناطق الزمالك ومن جامعة الدول إلى مناطق القاهرة ويمكن استخدام كوبرى الجلاء.

بينما تشهد محافظة القاهرة زحاما فى بعض المناطق وهى كوبرى الحدائق للقادم من الوايلى والزاوية إلى مدينة نصر، ويمكن استخدام المسطح الأرضى مصر والسودان، مضيفا الزحام فى مطلع كوبرى المطرية إلى التجنيد ومصر الجديدة، ويمكن استخدام كوبرى سرايا القبة، أما كورنيش النيل يوجد أحجاما متفرقة من الساحل لمناطق ماسبيرو، وكذلك عند منطقة أثر النبى القادم من المعادى لذا يمكن استخدام مناطق الأوتوستراد.